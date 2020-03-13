Электросамокаты оказались в 7 раз опаснее велосипедов

Велосипедисты значительно чаще попадают в аварии, но отделываются легким испугом.

По данным департамента дорожного движения Vejdirektoratet, на каждые 10 тысяч преодоленных километров вероятность попасть в катастрофу и пострадать в ней составляет 1% для велосипедистов и 7% для тех, кто путешествует на электросамокате, сообщает euromag.ru.

К таким выводам специалисты пришли в результате исследования, начатого в январе прошлого года, когда в Дании электросамокаты признали полноценными участниками дорожного движения наравне с автомобилями.

Электросамокаты быстро завоевывают популярность в Европе, но в разных городах и странах по-разному относятся к этому новому транспорту. Например, в Германии их всячески поощряют, потому что надеются с их помощью справиться с пробками. В Париже власти ввели лимит скорости для электросамокатов, а в Швеции вообще обсуждается полный запрет этого вида транспорта.