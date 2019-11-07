Елизавета II отказалась от мехов

Об этом в своей книге «Другая сторона монеты: королева, модельер и платяной шкаф» написала главный модельер королевской особы Анджела Келли.

«Если Ее Величество должна присутствовать на мероприятии в холодную погоду, с 2019 года для того, чтобы ей было тепло, будет использоваться искусственный мех», — цитирует Келли издание Daily Mail 5 ноября.

Таблоид отмечает, что Елизавета стала первым членом королевской семьи, который публично отказался от натурального меха, пишет euromag.ru.

Долгие годы королева появлялась на публике в шубах или накидках с натуральным мехом. Но со временем Елизавету II подвергли критике экоактивисты, которые борются за права животных. Поэтому некоторые вещи из королевского гардероба перешили — заменили натуральный мех на искусственный.

Во дворце при этом отказались спекулировать на том, коснутся ли изменения государственной мантии монарха из горностая, которая надевается на открытие парламента.

Зоозащитники из организации Animal Aid отметили, что это был правильный шаг, но призвали королеву отказаться от меха и при выборе церемониальных одежд.

Отмечается, что в Британии уже почти 20 лет запрещено разводить животных ради меха, однако разрешен экспорт изделий из других стран. За прошедший год эта индустрия обошлась стране в 90 млн долларов.

14 октября стало известно, что Елизавета II нарушила традицию и пришла на открытие парламента в тиаре. Королевский атрибут положили на стол рядом с ней.