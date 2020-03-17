Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за коронавируса

93-летняя королева была перевезена в Виндзорский замок. По данным источника издания, официальная лондонская резиденция британских монархов в настоящий момент наиболее опасна для распространения вируса. В королевских кругах отметили крепкое здоровье Елизаветы II, но при этом приняли решение не рисковать им, пишет euromag.ru.

«У нее хорошее здоровье, но решили, что лучше ее перевезти. Многие ее сотрудники немного паниковали из-за коронавируса», — цитирует издание источник в королевском окружении.

Если вспышку заболевания в стране не удастся погасить или сдержать, то, по данным издания, Елизавету II и ее супруга 98-летнего принца Филиппа разместят на карантине в Сандрингемском дворце в Норфолке.

Советники королевы также отметили, что ближайшие события с участием Елизаветы II будут пересмотрены с учетом эпидемиологической обстановки.

Согласно данным издания на 15 марта, в Великобритании насчитывается 1140 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим тяжелую пневмонию COVID-2019. Только за последние сутки это число увеличилось на 342 человека. Жертвой заболевания в стране стал 21 человек.

Всего на сегодняшний день в мире заболели коронавирусом более 156 тыс. человек, скончались более 5,7 тыс. 11 марта день ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире.