Елизавета II разрешила Гарри «начать новую жизнь»

Вторник, 14 Январь 2020 Мир Мир

Елизавета II разрешила Гарри «начать новую жизнь»

Королева Елизавета II поддержала решение своего внука принца Гарри и его жены Меган Маркл «начать новую жизнь».

При этом королева уточнила, что предпочла бы, чтобы они «на постоянной основе оставались исполняющими свои обязанности членами королевской фамилии». Заявление Елизаветы II было опубликовано на сайте Букингемского дворца, пишет euromag.ru.

«Мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью в семье, оставаясь при этом ценной частью моей семьи»,— говорится в заявлении королевы. Елизавета II отметила, что «остаются еще несколько сложных вопросов», которые необходимо решить.

«Предстоит проделать определенную работу, но я попросила принять окончательное решение в ближайшие дни»,— заключила королева.

Напомним, герцог и герцогиня Суссекские объявили о своем решении больше не выполнять обязанности старших членов королевской семьи 8 января 2020 года.

Они намерены жить поочередно «в Великобритании и в Северной Америке», а также создать собственную благотворительную организацию. По мнению экспертов, такое решение внука королевы и его жены может нанести тяжелый удар по репутации британской монархии.

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