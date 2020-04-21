Елизавета II решила отметить день рождения c семьей в Zoom
Королева Великобритании Елизавета II отметит свой 94-й день рождения видеоконференцией с родственниками. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Сейчас королева находится в изоляции в Виндзорском замке вместе со своим супругом, 98-летним принцем Филиппом. Другие члены королевской семьи не смогут посетить ее в день рождения во вторник, 21 апреля, из-за введенного в связи с угрозой распространения коронавируса режима строгой изоляции.
Помощники планируют организовать видеозвонки, чтобы позволить детям, внукам и правнукам Елизаветы II пожелать ей счастливого дня рождения. Королева уже отменила традиционные орудийные салюты и парад, а также сказала, что на государственных зданиях не нужно вывешивать флаги. Она сочла салюты неуместными в условиях кризиса, который унес более 16 тысяч жизней подданных королевства.
Представитель Букингемского дворца отметил, что все звонки будут осуществляться в приватном режиме.
В 2019 году 16 членов королевской семьи посетили ее величество, чтобы поздравить с днем рождения.