Елизавета II вручила награды в перчатках

Фотографии прошедшей в Букингемском дворце церемонии распространило агентство Press Association.

На них видно, как монарх в длинных белых перчатках прикалывает крест командора Ордена британской империи на лацкан костюма актрисы Уэнди Крейг. В канцелярии Ее Величества не стали уточнять, был ли этот предмет гардероба использован в качестве меры предосторожности от инфицирования коронавирусом, жертвами которого в мире стали почти 3 тыс. человек, пишет euromag.ru.

Однако Джо Литтл, главный редактор журнала, рассказывающий о жизни королевской семьи, назвал это "разумной предосторожностью" со стороны главы государства. "Ей остается шесть недель до 94-го дня рождения, она находится в том возрасте, в котором люди подвержены подобным вирусам.

Другой возможностью была отмена церемонии вручения наград, но королева - монарх, выступающий за привычный ход вещей", - приводит его слова агентство.

В Великобритании к настоящему моменту отмечен 51 случай заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Большинство из них приходится на Англию. Они зафиксированы также в Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.

Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.