Эминем установил новый рекорд по скорости читки рэпа

Суббота, 18 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Эминем установил новый рекорд по скорости читки рэпа

Американский рэпер Эминем записал куплет для трека Majesty певицы Ники Минаж, в котором побил свой же рекорд по скорости читки.

Куплет в Majesty насчитывает 123 слога и длится около 12 секунд, то есть скорость читки составляет 10,3 слога в секунду. Предыдущим рекордом исполнителя был отрывок из трека Rap God, где рэпер произнес 157 слогов за 16,3 секунды — скорость составила 9,6 слога в секунду.

При этом Rap God до сих пор занесен в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое количество слов в хит-сингле — их там 1560.

Самым быстрым в мире рэпером некоторые источники до сих пор считают чикагского артиста Twista, который был занесен в Книгу рекордов Гиннесса в 1992 году. Тогда он произнес 598 слогов за 55 секунд — со скоростью 11,2 слога в секунду.

Эминем (настоящее имя Маршалл Брюс Мэтерс III) — американский хип-хоп-исполнитель, первый рэп-артист, ставший лауреатом премии «Оскар» за лучшую песню к фильму. Последний студийный альбом музыканта вышел в 2014 году.

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