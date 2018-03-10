Эмма Уотсон объявила о поиске редактора для ее татуировок

Артистка объявила в Twitter, что ищет человека на должность тату-редактора.

«Опыт обращения с апострофами обязателен», - пошутила Уотсон.

Звезда серии фильмов о Гарри Поттере появилась на церемонии вручения премии «Оскар» с татуировкой движения Time's Up в поддержку жертв сексуальных домогательств. Однако в слове Time's на руке Уотсон отсутствовал апостроф перед буквой s.

27-летняя Эмма Уотсон также снялась в таких лентах, как «Красавица и чудовище», «Ной», «Хорошо быть тихоней», «Сфера» и «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски».