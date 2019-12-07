Эрдоган отклонил закон о туристическом налоге

Суббота, 07 Декабрь 2019 Мир Мир

Эрдоган отклонил закон о туристическом налоге

Президент Турции Тайип Эрдоган отклонил принятый парламентом страны закон о налогах на услуги.

Закон предусматривал среди прочего введение двухпроцентного налога на проживание в отелях, сообщили в администрации турецкого лидера.

Ранее глава федерации отельеров Турции Осман Айык заявил, что отдых в Турции незначительно подорожает, если туристов обяжут платить налог на проживание в отелях с 1 апреля 2020 года, пишет euromag.ru.

"Президент отправил на доработку в парламент закон о налогах на услуги, так как не счел его уместным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возражения Эрдогана, в частности, касаются налогообложения производителей электроэнергии. Об отношении президента Турции к статье закона, предусматривавшей введение налога на проживание в отелях, не сообщается.

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