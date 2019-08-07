ЕС оплатит содержание беженцев в Турции

Об этом говорится в распространенном во вторник в Брюсселе заявлении Еврокомиссии.

"Комиссия выделила 127 млн евро для фонда поддержки беженцев в Турции", - говорится в тексте.

Еврокомиссия уточнила, что ЕС в 2015-2016 годах пообещал выделить Турции 6 млрд евро на содержание за закрытие своей границы для направляющихся в ЕС нелегальных мигрантов. Из этих средств к настоящему моменту выделено 5,6 млрд евро, пишет euromag.ru.