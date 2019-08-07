ЕС оплатит содержание беженцев в Турции

Среда, 07 Август 2019 Мир Мир

ЕС оплатит содержание беженцев в Турции

Евросоюз выделил 127 млн евро на приобретение гуманитарной помощи для улучшения условий содержания беженцев в Турции, которым закрыт доступ в Европу.

Об этом говорится в распространенном во вторник в Брюсселе заявлении Еврокомиссии.

"Комиссия выделила 127 млн евро для фонда поддержки беженцев в Турции", - говорится в тексте.

Еврокомиссия уточнила, что ЕС в 2015-2016 годах пообещал выделить Турции 6 млрд евро на содержание за закрытие своей границы для направляющихся в ЕС нелегальных мигрантов. Из этих средств к настоящему моменту выделено 5,6 млрд евро, пишет euromag.ru.

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