ЕС открыл границы, но не для Украины
Европейский союз с 1 июля разрешил въезд на свою территорию гражданам пятнадцати стран - Украины в этом списке не оказалось.
С 1 июля на территорию ЕС и Шенгенской зоны смогут приехать жители следующих стран: Алжира, Грузии, Канады, Марокко, Австралии, Сербии, Туниса, Таиланда, Новой Зеландии, Руанды, Черногории, Японии, Китая, Южной Кореи и Уругвая.
Ассоциированные с Шенгеном Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария намерены так же открывать границы.
Несмотря на то, что по словам европейских лидеров, Киев является самым главным стратегическим партнером с разрешенной зоной свободной торговли и безвизовом режимом, Украина в вышеупомянутые списки не вошла.