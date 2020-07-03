ЕС открыл границы, но не для Украины

Пятница, 03 Июль 2020 Мир

ЕС открыл границы, но не для Украины

Европейский союз с 1 июля разрешил въезд на свою территорию гражданам пятнадцати стран - Украины в этом списке не оказалось.

С 1 июля на территорию ЕС и Шенгенской зоны смогут приехать жители следующих стран: Алжира, Грузии, Канады, Марокко, Австралии, Сербии, Туниса, Таиланда, Новой Зеландии, Руанды, Черногории, Японии, Китая, Южной Кореи и Уругвая.
Ассоциированные с Шенгеном Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария намерены так же открывать границы.
Несмотря на то, что по словам европейских лидеров, Киев является самым главным стратегическим партнером с разрешенной зоной свободной торговли и безвизовом режимом, Украина в вышеупомянутые списки не вошла.

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