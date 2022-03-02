ЕС запретил передавать России банкноты евро

Среда, 02 Март 2022 Мир

ЕС запретил передавать России банкноты евро

Евросоюз запретил продавать, поставлять, передавать или вывозить банкноты евро в Россию.

С 12 марта ЕС запрещает продавать, поставлять, передавать, пересылать или экспортировать банкноты евро в Россию, любому физическому или юридическому лицу в России, правительству и Центральному банку.

Исключение составляет личное использование физическими лицами, прибывающими в Россию, а также дипломатическими миссиями и международными организациями, обладающими юридическим иммунитетом.

Евросоюз ранее отключил семь российских банков от международной межбанковской системы SWIFT.

Также нерезидентам запретили переводы из России за рубеж.

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