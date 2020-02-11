Еще пять человек заболели коронавирусом во Франции

Об этом объявила министр здравоохранения страны Аньес Бюзен.

В числе зараженных — четверо взрослых и один ребенок. По словам Аньес Бюзен, тяжелых симптомов у них нет.

Речь идет об одном общем очаге заражения. Источником заражения явился житель Великобритании, посетивший Сингапур 20-23 января. 24 января он приехал во Францию на четыре дня, которые провел в коммуне Контамин-Монжуа (департамент Верхняя Савойя), пишет euromag.ru.

В ходе пресс-конференции Аньес Бюзен сообщила, что в контакте с источником находились одиннадцать человек, включая пятерых, заражение которых уже подтверждено. Все они являются жителями Великобритании и остановились в двух шале: семь человек в одном и четыре — в другом. Накануне вечером они были госпитализированы в три больницы — в Лионе, Сент-Этьене и Гренобле. Пока состояние их здоровья не внушает опасений. Оба здания будут тщательно продезинфицированы.

«Сейчас мы стараемся разыскать и проинформировать всех, кто мог находиться в контакте с источником заражения», — в заключение сообщила Аньес Бюзен. Для установления всех возможных контактов французские органы здравоохранения сотрудничают с соответствующими организациями в Великобритании и Сингапуре.

Директор Регионального агентства здравоохранения департамента Овернь-Рона-Альпы Жан-Ив Гралль заявил, что две школы, в которых учился 9-летний британский ребенок, будут закрыты для проверки. Ребенок посещал школу в Контаминах и брал уроки французского языка в школе, расположенной в Сен-Жерве.

Родители посещающих школу детей (около 100 человек в первой школе и около 250 во второй) будут проинформированы. «Мы предполагаем, что дети, у которых нет симптомов (кашель, лихорадка), не инфицированы, но необходимо осуществлять контроль за состоянием их здоровья в течение всего инкубационного периода», — заявила врач Анн-Мари Дюран, напомнив, что для заражения нужен не случайный, а постоянный и длительный контакт с источником заражения.

Все заболевшие жили вместе и постоянно находились в контакте с приехавшим к ним в гости знакомым, который перед этим посетил Сингапур.

Мэр Сен-Жерве Жан-Марк Пейекс сообщил, что только пятеро детей посещали вместе с заболевшим ребенком уроки французского языка. Больной ребенок «не общался со всей школой, он полчаса общался с пятью учениками», — заявил мэр, призывая жителей города не поддаваться панике.

В субботу, 8 февраля, во Франции начались школьные каникулы, которые часто называют «лыжными». Жан-Ив Гралль заявил, что на текущий момент нет никаких причин отменять поездки, и также призвал не испытывать ненужных страхов.

После сообщения о новых случаях заражения коронавирусом на территории страны во дворце Матиньоль состоялось межведомственное совещание, по окончании которого Министерство иностранных дел Франции переместило Китай в «оранжевый» список. Это означает, что гражданам Франции рекомендуется воздержаться от поездок в Китай, если у них нет в этом острой необходимости.

В настоящее время вне Китая зафиксировано более 320 случаев заражения коронавирусом 2019-nCov на территории тридцати стран. В Китае жертвами заражения уже стали 34 500 человек. По данным китайских санитарных властей, умерло 722 человека.

В субботу, 8 февраля, посол США в Китае объявил о смерти 60-летнего американского гражданина в больнице города Ухань. Это первый иностранный гражданин, умерший от заражения коронавирусом. Министерство иностранных дел Японии также объявило о смерти гражданина своей страны, который был госпитализирован в Ухане с диагнозом тяжелая вирусная пневмония, но пока подтверждения, что он был заражен коронавирусом 2019-nCov, нет.