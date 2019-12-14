Этап Кубка мира по лыжным гонкам состоится в Дрездене

Суббота, 14 Декабрь 2019 Мир Мир

Этап Кубка мира по лыжным гонкам состоится в Дрездене

11 и 12 января 2020 года в немецком Дрездене состоится этап Кубка мира по лыжным гонкам Ski World Cup Dresden 2020.

Лучшие спортсмены планеты будут соревноваться в двух заездах прямо на берегу реки Эльбы.

Кроме того, Дрезден и близлежащий Альтенберг с 11 по 19 января 2020 года будут проводить Кубок мира по лыжным гонкам среди паралимпийцев World Para Nordic Skiing World Cup, пишет euromag.ru.

Предлагаются три дисциплины: спринт, дистанция и биатлон. Отборочные заезды пройдут в субботу, 11 января 2020 года, после Кубка мира по лыжным гонкам.

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