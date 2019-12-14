Этап Кубка мира по лыжным гонкам состоится в Дрездене

Лучшие спортсмены планеты будут соревноваться в двух заездах прямо на берегу реки Эльбы.

Кроме того, Дрезден и близлежащий Альтенберг с 11 по 19 января 2020 года будут проводить Кубок мира по лыжным гонкам среди паралимпийцев World Para Nordic Skiing World Cup, пишет euromag.ru.

Предлагаются три дисциплины: спринт, дистанция и биатлон. Отборочные заезды пройдут в субботу, 11 января 2020 года, после Кубка мира по лыжным гонкам.