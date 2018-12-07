Этюд с отпечатками пальцев Рембрандта продан

Ажиотаж у покупателей вызвали обнаруженные экспертами отпечатки пальцев художника.

«Этюд головы юноши» Рембрандта ван Рейна стал самым дорогим лотом на торгах Sotheby’s, завершившихся в Лондоне. В числе других картин старых мастеров на аукцион был выставлен один из семи набросков Рембрандта, изображающих Иисуса в образе юноши.

Информация о том, что эксперты нашли в одном из слоев краске пару отпечатков пальцев, предположительно принадлежавших великому голландцу, вызвала ажиотаж у покупателей. Оценочная стоимость произведения была превышена более, чем в полтора раза. Написанная маслом на доске картина размером 25 на 20 сантиметров была продана за 9,48 миллиона фунтов стерлингов (12,1 миллиона долларов), пишет ТАСС.

В числе других лотов, превысивших ожидания аукционного дома, были портреты детей английского короля Карла I работы, написанные ван Дейком. Они ушли с молотка за 3,3 и 1 млн долларов. Дороже двух миллионов евро были проданы картины Якоба ван Рейсдала, Яна ван де Каппелля и Яна Брейгеля — старшего, сообщили в аукционном доме.

Общая стоимость проданных работ превысила 30,2 млн фунтов стерлингов (38,5 млн долларов). С молотка ушли почти 90% выставленных на торги произведений, что стало лучшим результатом аукционного дома Sotheby’s на торгах картинами старых мастеров.