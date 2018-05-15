Эвакуация на Гавайях

По последним данным, она уже разрушила более 40 жилых домов. На автомагистралях образовались крупные трещины, и вскоре эвакуация людей будет невозможна.

На прошлой неделе около 2 тысяч человек были вывезены из населенного пункта Леилани-Эстейтс.

В Геологической службе США сообщили, что к настоящему моменту зафиксировано около 20 вулканических трещин, из которых вытекает лава. Вулкан проявляет повышенную сейсмическую активность с начала мая. Килауэа считается одним из самых активных действующих вулканов в мире и, по словам экспертов, может стать причиной глобальной катастрофы.