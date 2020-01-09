Эвакуаторы не нашли неправильно припаркованных автомобилей в Берлине

Берлинская транспортная компания купила 6 эвакуаторов. Но они не смогли найти ни одного неправильно припаркованного автомобиля. Пишет telegram-канал Deutsche Welle.

Берлинская транспортная компании BVG решила самостоятельно разбираться с автомобилями, которые паркуются на трамвайных рельсах или автобусных остановках. Ведь раньше для решения этой проблемы приходилось вызывать полицию, что отнимало много времени. Теперь в BVG решили: "хватит с нас". И купили на первое время шесть эвакуаторов - два больших и четыре поменьше.

В 10 вечера эвакуаторы вышли на первую ночную охоту. Эвакуаторы ездили всю ночь и во всем городе так и не смогли найти ни одной машины, которая бы мешала проехать транспорту. "Парковочная дисциплина значительно улучшилась", - развели руками водители эвакуаторов.

Кстати, если эвакуатор придет за вашей машиной, это вам обойдется в 208 евро и 33 цента. Педантичные немцы, как видите, даже сумму штрафа решили не округлять. Так что лучше паркуйтесь правильно, пишет euromag.ru.