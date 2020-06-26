Евгений Примаков: Россотрудничество ждут большие перемены

«Пока планы раскрывать не буду, могу сказать только то, что Россотрудничество ждут очень большие перемены», - сказал Примаков РИА Новости.

«Я еще не виделся с Сергеем Викторовичем (Лавровым), надеюсь его увидеть завтра, чтобы обсудить все процедуры необходимые, и буду работать», - добавил он.

Ранее замглавы федерального агентства Михаил Брюханов сообщил РИА Новости, что Примаков стал руководителем Россотрудничества, указ об этом подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Примаков был членом комитета Госдумы по международным делам.

На посту главы Россотрудничества он сменил Элеонору Митрофанову, которая перешла в МИД России в качестве посла по особым поручениям.

Евгений Примаков - внук советского и российского дипломата и ученого, бывшего министра иностранных дел и главы правительства Евгения Примакова. Он работал журналистом в различных СМИ под псевдонимом Евгений Сандро.

В сентябре 2018 года Примакова избрали депутатом Госдумы на довыборах по Балашовскому одномандатному округу Саратовской области. Он вошел во фракцию "Единой России" и стал членом комитета по международным делам.