Евгений Примаков: Россотрудничество ждут большие перемены

Пятница, 26 Июнь 2020 Мир

Евгений Примаков: Россотрудничество ждут большие перемены

Новый глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что федеральное агентство «ждут очень большие перемены».

«Пока планы раскрывать не буду, могу сказать только то, что Россотрудничество ждут очень большие перемены», - сказал Примаков РИА Новости.
«Я еще не виделся с Сергеем Викторовичем (Лавровым), надеюсь его увидеть завтра, чтобы обсудить все процедуры необходимые, и буду работать», - добавил он.
Ранее замглавы федерального агентства Михаил Брюханов сообщил РИА Новости, что Примаков стал руководителем Россотрудничества, указ об этом подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Примаков был членом комитета Госдумы по международным делам.
На посту главы Россотрудничества он сменил Элеонору Митрофанову, которая перешла в МИД России в качестве посла по особым поручениям.
Евгений Примаков - внук советского и российского дипломата и ученого, бывшего министра иностранных дел и главы правительства Евгения Примакова. Он работал журналистом в различных СМИ под псевдонимом Евгений Сандро.
В сентябре 2018 года Примакова избрали депутатом Госдумы на довыборах по Балашовскому одномандатному округу Саратовской области. Он вошел во фракцию "Единой России" и стал членом комитета по международным делам.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)