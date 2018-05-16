Еврокомиссия предложила ужесточить шенгенскую визовую систему

Среда, 16 Май 2018 Мир Мир

Еврокомиссия предложила ужесточить шенгенскую визовую систему

Представитель ЕК отметил, что систему планируется модернизировать, чтобы «устранить слепые пятна в базах данных».

Еврокомиссия (ЕК) предложила значительно ужесточить механизмы контроля и проверки данных в рамках шенгенской визовой системы. Об этом заявил в среду в Брюсселе еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос, представляя данные предложения, подробнее на ТАСС.

«Ежегодно миллионы неграждан Евросоюза въезжают в ЕС с визами, будь то на короткий, или на длинный срок. Мы намерены модернизировать нашу визовую информационную систему, устранить слепые пятна в наших базах данных и дать визовым органам и пограничникам больше информации, чтобы они могли выполнять свою работу. Преступники и потенциальные террористы не должны иметь возможность пробраться в Европу незамеченными. ЕС - не крепость, но мы должны знать, кто пересекает наши границы», - заявил он.

Предложения ЕК включают четыре практических аспекта. Во-первых, все документы, поданные на визу и попавшие в базу данных Шенгена (VIS) будет автоматически сверяться с базами данных криминальной полиции, антитеррористических и миграционных служб. Эта система также должна получить возможность определять, использование подателем заявления документов на разные имена. Как именно это будет делаться, ЕК не пояснила.

Во-вторых, в эту базу данных впервые будет включена информация о долгосрочных визах и видах на жительство неевропейских граждан в странах ЕС для контроля трансграничного перемещения этих лиц. В-третьих, данные всех лиц, запрашивавших шенгенскую визу будут отныне храниться в единой базе данных, что поможет пограничникам идентифицировать, например, мигрантов без документов, если ранее они уже подавали на визу. Наконец, в-четвертых, силовые структуры и пограничные службы ЕС должны получить упрощенный доступ к информации из визовой базы данных, для нужд своих расследований.

Процесс обновления шенгенской визовой системы и пограничного контроля был начат ЕК после серии скандалов в ходе расследования терактов в Париже и Брюсселе в 2015 и 2016 годах. В ходе расследования выяснилось, что ряд лиц, занимавшихся подготовкой этих терактов, уже находясь в розыске в разных странах ЕС по подозрению в экстремистской деятельности, свободно пересекали границы Евросоюза, посещали Сирию и возвращались обратно, используя фальшивые документы.

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