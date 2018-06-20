Европа перешла в наступление в торговой войне с США

Среда, 20 Июнь 2018 Мир Мир

Европа перешла в наступление в торговой войне с США

ЕС принял меры в ответ на американские пошлины.

Под ответные пошлины попали товары из США на 2,8 миллиарда евро в год. Это не только продукция металлургии, но также сельскохозяйственные и другие товары. Ограничения будут введены в действие 22 июня.

Это первый шаг и новые торговые меры против США еще последуют, предупредила ЕК. «Евросоюз воспользовался своим правом, в рамках норм Всемирной торговой организации», - заявила ЕК.

С 1 июня США ввели 25-процентные пошлины на ввоз стали и 10-процентные - на ввоз алюминия из ЕС, Мексики и Канады. Произошедшее осудил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, отметив, что Европейский союз обратится в ВТО для урегулирования спора. Тем временем Вашингтон обвиняет партнеров по «Большой семерке» в завышении торговых пошлин на американские товары.

В марте нынешнего года США ввели пошлины на импорт стали и алюминия по 25 и 10 процентов соответственно, но страны ЕС получили отсрочку до 1 июня.

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