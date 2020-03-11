Европе предрекли сильнейший за десятилетие кризис

Об этом председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард говорила с главами стран ЕС, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

По информации собеседника агентства, ЕЦБ в настоящее время готовится к заседанию 12 марта и рассматривает любые меры, которые позволяют предоставлять «ультрадешевое финансирование» и обеспечивать бесперебойный поток кредитов и ликвидности. По мнению Лагард, если принять ответственные меры, то экономический шок будет временным.

При этом глава ЕЦБ подчеркнула, что меры будут работать только в том случае, если правительства стран ЕС будут стимулировать банки к кредитованию бизнеса в отраслях, затронутых распространением коронавируса.

По состоянию на 10 марта 2020 года смертельный китайский коронавирус проник почти во все страны Европы, свидетельствуют данные ВОЗ. Число заразившихся в Европе превысило 18 тысяч. Эпицентром распространения пневмонии, вызванной коронавирусом, стала Италия, где находится более половины заразившихся.