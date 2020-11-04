Европейцев изолируют

Европейские страны, где общее количество случаев заражения коронавирусом превысило 11 миллионов человек, возвращаются к режиму самоизоляции. Во Франции уже несколько дней действует национальный карантин. За последние 24 часа от COVID-19 там умерли еще 854 человека, чего не было с апреля. А число госпитализированных с коронавирусом увеличилось более чем на 1000 человек в пятый раз за девять дней.

Режим самоизоляции по всей Франции был введен с 30 октября. По мнению специалистов, на то, чтобы ограничительные меры в попытке сдержать возобновление пандемии возымели определенный эффект, потребуется как минимум две недели.

Тем временем режим локдауна ужесточают в Нидерландах. Там закрыли музеи, театры, казино, кинотеатры, секс-клубы и зоопарки. Не исключается, что для борьбы с распространением коронавируса может быть введен полный карантин с комендантским часом. Новые ограничения будут действовать до 17 ноября.

"Те, кто все еще думает, что устраивать вечеринки в субботу вечером с участием 100 или более человек - это нормально, не должны удивляться, если против них будут приняты жесткие меры", - предупредил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Последними странами на европейском континенте, которые ввели частичный карантин стали Греция и Австрия. В Греции на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 на севере страны в Салониках и городе Серре с 3 ноября ввели локдаун на две недели, передвижение возможно только после обязательного смс-уведомления о выходе на улицу. По словам властей, этот местный карантин существенно отличается от общего, который действовал весной. Школы всех уровней останутся открытыми.

Между тем Италия воздерживается пока от повторного введения общенационального карантина в попытке защитить экономику. Но власти страны готовят новые ограничения - повсеместное введение комендантского часа в ночное время . Постановление, которое, как ожидается, одобрят уже сегодня, будет действовать до 3 декабря. Оно ограничит поездки между наиболее пострадавшими регионами, в которых закроют бары, рестораны и большинство магазинов.