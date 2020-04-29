Европейцев попросили есть больше картошки из-за коронавируса

Среда, 29 Апрель 2020 Мир Мир

Европейцев попросили есть больше картошки из-за коронавируса

Бельгийцев попросили есть больше картошки фри на фоне пандемии коронавируса, разразившейся в мире.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на местную ассоциацию торговцев картофелем Belgapom.

Бельгия является родиной картофеля фри — блюдо было изобретено в Европе еще в XVII веке. На фоне коронавируса, разразившегося в 2020 году, в стране закрылись бары и рестораны, где подавали знаменитую картошку. Из-за падения спроса возник избыток продукта — более 750 тысяч тонн картофеля рискуют оказаться на свалке, если его не употребить.

Чтобы спасти ситуацию, ассоциация обратилась к бельгийцам с призывом увеличить еженедельное потребление картофеля фри и включать его в рацион как минимум дважды в неделю, пока вызванный коронавирусом кризис не завершится.

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