Европейцы стали выкидывать меньше мусора

Четверг, 26 Март 2020 Мир Мир

Европейцы стали выкидывать меньше мусора

За последние 10 лет европейцы стали выкидывать меньше бытового мусора, хоть и незначительно - на 5%.

Если в 2008 году на каждого европейца приходилось в среднем 518 кг мусора в год, то в 2018 году – 492 кг, сообщает европейское статистическое агентство Евростат.

Больше всего отходов производят датчане: в этой стране на человека в среднем приходится 766 кг мусора в год. Следом с большим отрывом идет Мальта (640 кг) и Кипр (637 кг). А меньше всех в ЕС мусорят румыны (272 кг на человека в год), следом идут поляки (329 кг) и чехи (351 кг), сообщает euromag.ru.

Из «средних» 492 кг отходов 150 идет на переработку или используется повторно, еще 84 компостируется. Это почти в 3 раза больше, чем в 1995 году, когда перерабатывалось 54 кг отходов и компостировалось 33 кг.

За последние 15 лет в Евросоюзе стали использовать в 1,5 раза больше вторсырья, которое получается в том числе благодаря переработке бытовых отходов.

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