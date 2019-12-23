Европейская авиакомпания ввела проездные на свои рейсы

Об этом сообщает портал Avianews.

Отмечается, что билет позволит совершать 10 перелетов в течение года по фиксированной цене. Список направлений включает около 60 городов Европы.

В продажу поступят два вида проездных — City Pass за 449 евро, который позволит путешествовать из Вены в один из выбранных клиентом городов, а также Europe Pass за 799 евро, с доступом к перелетам во все города из списка.

Оба тарифа включают в себя перелеты по тарифу Economy Light только с ручной кладью, отмечает издание.