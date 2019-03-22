Евросоюз готов отложить Brexit

За неделю до предполагаемого выхода Британии из Евросоюза судьба брексита и Соединенного королевства остается в подвешенном состоянии. Лидеры ЕС в четверг согласились дать Британии отсрочку либо до 22 мая, либо только до 12 апреля - в зависимости от того, одобрит ли британский парламент соглашение о выходе из ЕС. А это совершенно не гарантировано, пишет BBC.

Поздно вечером в четверг, после многочасовой дискуссии, лидеры 27 стран ЕС утвердили проект решения, который до некоторой степени - но не окончательно - страхует Британию и Евросоюз от резкого разрыва без урегулированных отношений или по крайней мере откладывает его на несколько недель.

Лидеры ЕС решили, что если на следующей неделе британский парламент все-таки примет дважды отклоненный им проект соглашения о выходе из ЕС, то сам выход будет отложен до 22 мая.

Если же Палата общин снова отклонит проект соглашения, то у Британии будет время до 12 апреля, чтобы решить и сообщить Евросоюзу, что она собирается делать дальше, пишет euromag.ru.

«До этой даты все варианты будут открыты и обвальный брексит будет отложен», - сказал журналистам председатель Европейского совета Дональд Туск.

"В этот момент мы либо выйдем без соглашения, либо должны будем предложить альтернативный план", - так описала значение этой даты на своей, отдельной пресс-конференции премьер-министр Британии Тереза Мэй.

«В этот момент мы либо выйдем без соглашения, либо должны будем предложить альтернативный план», - так описала значение этой даты на своей, отдельной пресс-конференции премьер-министр Британии Тереза Мэй.

12 апреля стартует кампания по выборам в Европарламент, и Евросоюзу к этому моменту важно знать, останется ли Британия еще надолго - и примет участие в этих выборах - или же все-таки уйдет.

Британия должна была покинуть Евросоюз 29 марта. Однако в среду премьер-министр Британии Тереза Мэй официально запросила ЕС об отсрочке до 30 июня.

Отсрочка понадобилась, поскольку британский парламент дважды отверг проект соглашения о выходе, составленный правительством Терезы Мэй и Брюсселем.

ЕС, однако, решил дать более короткую отсрочку, обставив ее условиями.

При этом непонятно, будет ли выполнено условие отсрочки - принятие Палатой общин проекта соглашения о выходе.