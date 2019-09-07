«Евровидение 2020» пройдет в Роттердаме

Суббота, 07 Сентябрь 2019 Мир Мир

«Евровидение 2020» пройдет в Роттердаме

Организаторы песенного конкурса «Евровидение» выбрали нидерландский город Роттердам новым местом проведения мероприятия в следующем году.

Конкурс пройдет во вторник, 12 мая, четверг 14 мая и в субботу 16 мая 2020 года, сообщает РИА Новости.

Напомним, Амстердам не будет принимать «Евровидение» в 2020 году.

Зал, в котором должно было пройти мероприятие, оказался недоступен, а другое место найти не удалось. Также не будут принимать «Евровидение» города Гаага и Бреда.

В 2019-м победу Нидерландам принес Дункан Лоуренс с песней Arcade.

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