«Евровидение» отменят

Среда, 18 Март 2020 Мир Мир

«Евровидение» отменят

Международный музыкальный конкурс «Евровидение-2020» будет отменен на фоне пандемии коронавируса.

Об этом со ссылкой на источники сообщается в Twitter Израильской корпорации телерадиовещания («Кан»).

Официального подтверждения этой информации нет.

В Twitter-аккаунте «Евровидения» 17 марта сообщалось, что организаторы конкурса следят за постоянно изменяющейся ситуацией в мире, и вскоре раскроют больше информации: «Мы понимаем, что вы в нетерпении узнать больше новостей о судьбе нынешнего "Евровидения" [...] Пожалуйста, оставайтесь с нами. Мы надеемся, что в скором времени у нас будет больше информации».

Вокальное состязание должно было пройти в Роттердаме, Нидерланды. Отмечается, что министерство здравоохранения страны рекомендовало отказаться от проведения мероприятия даже без аудитории. Согласно источникам, официальное объявление об отмене конкурса ожидается в среду, 18 марта.

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