«Евровидение» решили провести в новом формате

Информация об этом появилась на официальном сайте мероприятия.

Организаторы пояснили, что вместо соревнования решили устроить онлайн-концерт, который состоится 16 мая. Ожидается, что шоу продлится около двух часов. Руководство фестиваля намерено не только объединить конкурсантов 2020 года, но и пригласить звезд, выступавших на предыдущих конкурсах.

«Мы хотим сделать шоу, которое бы привлекло внимание не только к 41 артистам, которые должны были появиться в Роттердаме, но и вдохновило тех, кто дома, соединило бы людей со всей Европы и за ее пределами в эти трудные времена», — говорится в заявлении организаторов.

Об отмене «Евровидения» стало известно 18 марта. Конкурс должен был пройти в Роттердаме в середине мая, однако в Европейском вещательном союзе заявили, что распространение COVID-19 по всей Европе и ограничения, наложенные властями стран из-за пандемии, не могут позволить провести песенное соревнование. Группа Little Big, которая должна была представить Россию на конкурсе, поддержала решение об отмене конкурса.