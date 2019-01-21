Facebook грозит рекордный штраф

Facebook может заплатить значительно больше 22,5 млн долларов — на такую сумму в 2012-м была оштрафована компания Google, которую поймали на обходе защиты браузеров с целью сбора все тех же персональных данных. Результаты расследования в отношении соцсети Facebook пока не разглашаются, пишет ntv.ru.

Скандал разгорелся в марте прошлого года. Выяснилось, что компания Cambridge Analytica использовала данные десятков миллионов пользователей, чтобы разработать алгоритм рассылки политический рекламы и таким образом влиять на настроения избирателей. Основателю Facebook Марку Цукербергу после этого пришлось оправдываться перед членами конгресса и пообещать, что соцсеть будет бережнее хранить конфиденциальную информацию.