Facebook может создать собственную криптовалюту

Представители Facebook заявили телеканалу, что компания действительно занимается исследованием возможностей блокчейна, и отказались давать дальнейшие комментарии на этот счет.

Ранее на этой неделе вице-президент Facebook Messenger Дэвид Маркус заявил, что будет руководить «небольшой командой», которая исследует технологии создания криптовалют. Ранее Маркус возглавлял платежную систему PayPal и был одним из первых инвесторов в криптовалюту биткоин.