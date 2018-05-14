Facebook может создать собственную криптовалюту

Понедельник, 14 Май 2018 Мир Мир

Facebook может создать собственную криптовалюту

Компания Facebook рассматривает возможность создания собственной криптовалюты, с помощью которой пользователи соцсети могли бы совершать электронные платежи.

Представители Facebook заявили телеканалу, что компания действительно занимается исследованием возможностей блокчейна, и отказались давать дальнейшие комментарии на этот счет.

Ранее на этой неделе вице-президент Facebook Messenger Дэвид Маркус заявил, что будет руководить «небольшой командой», которая исследует технологии создания криптовалют. Ранее Маркус возглавлял платежную систему PayPal и был одним из первых инвесторов в криптовалюту биткоин.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: охранник «убил» бездомного

      Суд Сау Жоау Нову в Порту вынес обвинительный приговор.

      Подробнее

    • Возможности минимальных банковских услуг расширяются

      Парламент единогласно утвердил расширение возможности услуг, предлагаемыми т.н. счетами минимальных банковских услуг (contas de serviços mínimos bancários, CSMB).

      Подробнее

    • Испанский напиток из «Игры престолов»

      На торговой площадке Amazon набирает популярность напиток Fuego Valyrio («Валирийский огонь»), созданный в Испании по мотивам сериала «Игра престолов».

      Подробнее

    • В Испании дорожает жилье

      На рынке недвижимости Испании продолжают расти цены на готовое жилье, включая как новостройки, так и «вторичку».

      Подробнее

    • Суд Милана реабилитировал экс-премьера Италии Берлускони

      Надзорный суд Милана решил реабилитировать экс-премьера Сильвио Берлускони, который в 2013 году был приговорен Верховным кассационным судом Италии к четырем годам лишения свободы.

      Подробнее

    • Меркель вручили награду за помощь беженцам

      В итальянском городе Ассизи канцлеру Германии Ангеле Меркель вручили «Лампаду мира» Святого Франциска за усилия по поддержанию мира и за помощь беженцам.

      Подробнее

    • iPhone X - самый популярный смартфон

      Эксперты проанализировали рынок мобильных устройств и назвали наиболее популярные смартфоны у покупателей во всем мире. Самыми востребованными, несмотря на высокую стоимость, стали гаджеты Apple.

      Подробнее

    • Facebook может создать собственную криптовалюту

      Компания Facebook рассматривает возможность создания собственной криптовалюты, с помощью которой пользователи соцсети могли бы совершать электронные платежи.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе