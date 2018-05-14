Facebook может создать собственную криптовалюту
Компания Facebook рассматривает возможность создания собственной криптовалюты, с помощью которой пользователи соцсети могли бы совершать электронные платежи.
Представители Facebook заявили телеканалу, что компания действительно занимается исследованием возможностей блокчейна, и отказались давать дальнейшие комментарии на этот счет.
Ранее на этой неделе вице-президент Facebook Messenger Дэвид Маркус заявил, что будет руководить «небольшой командой», которая исследует технологии создания криптовалют. Ранее Маркус возглавлял платежную систему PayPal и был одним из первых инвесторов в криптовалюту биткоин.
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