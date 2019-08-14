Facebook тайно прослушивал пользователей

Среда, 14 Август 2019 Мир Мир

Facebook тайно прослушивал пользователей

Компания Facebook наняла несколько сотен подрядчиков для того, чтобы они прослушивали и расшифровали аудиосообщения пользователей.

Об этом Bloomberg рассказали знакомые с ситуацией источники, пожелавшие остаться анонимными из опасений потерять работу.

По словам собеседников издания, подрядчики не имели информации о том, откуда Facebook взяла аудиозаписи и зачем соцсети нужны их расшифровки. Такая работа показалась им неэтичной, так как компания не поставила пользователей в известность, что их прослушивают третьи лица.

Facebook подтвердила прослушку, однако заверила журналистов, что прекратила эту деятельность больше недели назад и не планирует ее возобновлять.

Компания объяснила, что использовала записи только тех юзеров, которые выбрали опцию расшифровки аудиофайлов в мессенджере, и таким образом проверяла, насколько хорошо работает созданная для этого нейросеть. Представители Facebook добавили, что записи были анонимизированы.

Впервые функция расшифровки аудиозаписей появилась в Facebook в 2015 году.

В прошлом году Facebook допустила крупную утечку информации о пользователях: их собирала и использовала в своих целях аффилированная компания Cambridge Analytica. Инцидент коснулся примерно 90 миллионов владельцев аккаунтов. В наказание Facebook обязали выплатить штраф в размере пяти миллиардов долларов.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья