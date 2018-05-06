Facebook займется онлайн-знакомствами

Воскресенье, 06 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

Facebook займется онлайн-знакомствами

Социальная сеть Facebook запустит новую функцию, с помощью которой пользователи смогут найти себе спутника для жизни.

Об этом рассказал основатель компании Марк Цукерберг в ходе конференции разработчиков F8, передает Reuters.

«В Facebook 200 миллионов человек определяют себя как одинокие, поэтому ясно, что тут имеется широкое поле деятельности. Новая функция поможет построить настоящие, долгие отношения и не предназначена для связей на одну ночь», - рассказал он.

Служба знакомств предложит пользователям кандидатов не из числа их друзей, при этом друзья не смогут увидеть анкету пользователя. Подбор спутников предполагается осуществлять, исходя из локальных личных событий.

Сервис запустят через несколько месяцев, уточнил главный специалист по продуктам Facebook Крис Кокс.

Новая функция Facebook может увеличить время нахождения пользователей в соцсети и способна стать серьезной проблемой для конкурентов. После анонса Цукерберга акции сервиса онлайн-знакомств Tinder упали более чем на 18 процентов, IAC подешевела почти на 14 процентов.

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