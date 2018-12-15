Facebook запретил намеки на секс

Суббота, 15 Декабрь 2018 Мир Мир

Facebook запретил намеки на секс

В социальной сети Facebook обновились правила публикования спорного контента, связанного с сексуальными домогательствами.

Новый регламент гласит, что социальную сеть можно использовать для обсуждения проблем сексуальной эксплуатации и насилия, однако контент не должен «побуждать к половым контактам» или каким-либо образом им способствовать.

В частности, через Facebook нельзя будет искать сексуального партнера, координировать людей для «выполнения действий сексуального характера», домогаться до собеседника, а также упоминать о половом акте с эротическим подтекстом. Например, сообщение с порнографическим изображением будет расценено как явное сексуальное домогательство, а фраза наподобие «хочу развлечься сегодня вечером» — как неявное.

В ноябре Facebook заблокировала фотографии, на которых президент Франции Эммануэль Макрон позирует с темнокожими жителями острова Сен-Мартен «из-за демонстрации наготы и сексуальных действий». Опубликовавший фото мужчина пошутил, что Facebook доказал наличие чувства юмора.

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