Фанат татуировок отрезал нос и уши ради сходства со скелетом

Воскресенье, 02 Сентябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Фанат татуировок отрезал нос и уши ради сходства со скелетом

Колумбиец под псевдонимом Череп отрезал себе нос и уши и сделал татуаж глаз ради сходства со скелетом.

Мужчина признался, что с детства обожал черепа, но смог начать изменять свою внешность только после смерти матери, так как она не одобряла столь радикальные бодимодификации. 22-летний татуировщик Калака Череп (Kalaca Skull), урожденный Эрик Йеньер Инкапье Рамирес (Eric Yeiner Hincapié Ramírez), сделал первую пластическую операцию два года назад.

С тех пор он обрезал большую часть носа и мочек ушей, а также разрезал язык и выкрасил его в серый «трупный» цвет. Череп сделал татуаж глаз, закрасил пространство вокруг них, имитируя глазницы, и набил татуировку в виде челюсти по двум сторонам рта. Также он почти целиком сбрил волосы, чтобы продемонстрировать татуировки на голове.

Череп стал первым человеком в Колумбии, добровольно удалившим нос и уши. Это привлекло к нему внимание местной прессы и вызвало много критики. Сам мужчина признается, что не обращает на нее внимания и добавляет, что фанаты часто фотографируются с ним на улицах.

Череп объяснил, что пожелал выглядеть как скелет, потому что «так выглядят все люди под кожей и после смерти». Он считает, что критиковать его глупо, «это сопоставимо с критикой женщин, которые увеличивают грудь и ягодицы с помощью имплантатов».

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