Федор Конюхов погрузится на дно Марианской впадины

Суббота, 07 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Федор Конюхов погрузится на дно Марианской впадины

Путешественник, писатель и художник Федор Конюхов готовится к погружению на дно Марианской впадины для сбора образцов грунта.

Для этого он построит 20-тонный батискаф. Об этом священник рассказал в интервью RT.

Конюхов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой нематериально помочь в организации экспедиции.

«Нам необходимо ускорить строительство батискафа. Мы обращались с этим вопросом на наши предприятия. Наши специалисты, наши заводы хотят строить его пять-восемь лет, а мы хотим построить его за два-три года. И вот здесь нам нужно ускорить строительство. Такой и была просьба к Владимиру Владимировичу», - пояснил он.

Путешественник отметил, что капсула строится на спонсорские деньги. Она обойдется примерно в 12 миллионов долларов.

По словам Конюхова, за всю историю человечества никто еще ничего не доставал со дна Марианской впадины, а это может иметь огромное значение для науки.

Конюхов - один из самых известных российских путешественников. Он совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику (один раз на весельной лодке). Он первый россиянин, побывавший на всех семи вершинах мира, на Южном и Северном полюсах.

Глубина Марианской впадины - почти 11 километров. Это самое глубокое место на Земле.

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