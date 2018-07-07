Федор Конюхов погрузится на дно Марианской впадины

Для этого он построит 20-тонный батискаф. Об этом священник рассказал в интервью RT.

Конюхов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой нематериально помочь в организации экспедиции.

«Нам необходимо ускорить строительство батискафа. Мы обращались с этим вопросом на наши предприятия. Наши специалисты, наши заводы хотят строить его пять-восемь лет, а мы хотим построить его за два-три года. И вот здесь нам нужно ускорить строительство. Такой и была просьба к Владимиру Владимировичу», - пояснил он.

Путешественник отметил, что капсула строится на спонсорские деньги. Она обойдется примерно в 12 миллионов долларов.

По словам Конюхова, за всю историю человечества никто еще ничего не доставал со дна Марианской впадины, а это может иметь огромное значение для науки.

Конюхов - один из самых известных российских путешественников. Он совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику (один раз на весельной лодке). Он первый россиянин, побывавший на всех семи вершинах мира, на Южном и Северном полюсах.

Глубина Марианской впадины - почти 11 километров. Это самое глубокое место на Земле.