Фестиваль фейерверков пройдет на Мальте

Среда, 29 Январь 2020 Мир Мир

Фестиваль фейерверков пройдет на Мальте

С 18 по 30 апреля 2020 года состоится 19-й Мальтийский международный фестиваль фейерверков, который привлекает множество гостей и участников со всего мира.

Ежегодно на четырех разных площадках проходят выступления лучших пиротехников, сопровождающиеся ярким шоу и музыкой, пишет euromag.ru.

В прошлом году победителями пиромузыкального представления стали американская команда Rozzi Fireworks, мальтийские St. Mary's Fireworks Factory из Ашака (Għaxaq), Phoenix Fireworks (Великобритания) и Martarello SRL (Италия).

Кроме того, с 11 по 16 октября 2020 года в Валлетте состоится 18-й Международный симпозиум по фейерверкам.

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