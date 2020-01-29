Фестиваль фейерверков пройдет на Мальте

Ежегодно на четырех разных площадках проходят выступления лучших пиротехников, сопровождающиеся ярким шоу и музыкой, пишет euromag.ru.

В прошлом году победителями пиромузыкального представления стали американская команда Rozzi Fireworks, мальтийские St. Mary's Fireworks Factory из Ашака (Għaxaq), Phoenix Fireworks (Великобритания) и Martarello SRL (Италия).

Кроме того, с 11 по 16 октября 2020 года в Валлетте состоится 18-й Международный симпозиум по фейерверкам.