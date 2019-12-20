Фестиваль света пройдет в Женеве

Пятница, 20 Декабрь 2019 Мир Мир

Фестиваль света пройдет в Женеве

24 января в Женеве начнется знаменитый фестиваль света Geneva Lux.

Он по инициативе административного советника Женевы Гийома Бараззоне, возглавляющего Департамент городской среды и безопасности. Светящиеся или освещенные работы, созданные специально для этого события под художественным руководством Жюльена Павиллара, будут выставлены в Женеве с 24 января по 2 февраля 2020 года.  Каждый год к арт-объектам прошлых лет добавляются новые творения. Посещение фестиваля бесплатно, пишет euromag.ru.

24 января 2020 года в Женеву прибудут два огромных «Ануки». Эти  удивительные световые куклы превращают улицы в игровую площадку. Они буквально захватывают городской пейзаж, играя с площадями, зданиями и памятниками.

На создание персонажей дизайнеров Моэту Баттле и Дэвида Пассеганда вдохновили инуиты. Теперь куклы путешествуют по миру, радуя детей и взрослых.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)