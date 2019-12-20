Фестиваль света пройдет в Женеве

Он по инициативе административного советника Женевы Гийома Бараззоне, возглавляющего Департамент городской среды и безопасности. Светящиеся или освещенные работы, созданные специально для этого события под художественным руководством Жюльена Павиллара, будут выставлены в Женеве с 24 января по 2 февраля 2020 года. Каждый год к арт-объектам прошлых лет добавляются новые творения. Посещение фестиваля бесплатно, пишет euromag.ru.

24 января 2020 года в Женеву прибудут два огромных «Ануки». Эти удивительные световые куклы превращают улицы в игровую площадку. Они буквально захватывают городской пейзаж, играя с площадями, зданиями и памятниками.

На создание персонажей дизайнеров Моэту Баттле и Дэвида Пассеганда вдохновили инуиты. Теперь куклы путешествуют по миру, радуя детей и взрослых.