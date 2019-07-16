Фестиваль Tomorrowland возвращается в Европу

Вторник, 16 Июль 2019 Мир Мир

Фестиваль Tomorrowland возвращается в Европу

27 июля в Европе пройдет Tomorrowland – всемирно известный фестиваль электронной музыки с участием лучших диджеев.

Четыре столицы станут площадками проведения одного из самых зрелищных музыкальных событий.

UNITE with Tomorrowland объединит Мальту, Афины, Барселону и Порту c главной сценой Tomorrowland в Бельгии, пишет euromag.ru.

На главной сцене фестиваля на Мальте состоятся выступления Armin van Buuren, Steve Aoki, Sunnery James & Ryan Marciano, Danny Wade и Taao Kross. Кроме того, на протяжении 12 часов будет проходить онлайн-трансляция с основной площадки проведения фестиваля в Боме (Бельгия). Хедлайнерами этого года заявлены популярные диджеи David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike и Vini Vici.

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