Финал «Игры престолов» станет самым кровавым и жестоким

Ее слова передает Esquire.

«Это же «Игра престолов». Она станет еще кровавее, там будет больше смертей, она будет эмоциональнее и напряженнее всех предыдущих частей», - призналась Тернер.

Актриса добавила, что обрадовалась тому, как завершается история ее персонажа, Сансы Старк. «Я всегда чувствовала, что она учится и приспосабливается. И в какой то момент это должно было превратить ее в воительницу. Я была крайне довольна, когда это произошло, и я очень рада тому, как развернулась ее сюжетная линия», - поведала Тернер.

В июне актер Николай Костер-Вальдау, сыгравший в сериале Джейме Ланнистера, высказался о фанатской теории о концовке «Игры престолов», согласно которой его персонаж убивает свою сестру Серсею. Артист засомневался, что напряжение между героями может вырасти в открытое противостояние, как предполагали поклонники.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа, последний показанный эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам. Премьера восьмой, финальной части запланирована на весну 2019 года.