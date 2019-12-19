Financial Times назвала человека года

Четверг, 19 Декабрь 2019 Мир Мир

Financial Times назвала человека года

Газета Financial Times назвала человеком года гендиректора американской IT-корпорации Microsoft Сатью Наделлу.

Об этом сообщается на сайте издания.

Журналисты газеты подчеркнули, что такой титул топ-менеджер заслужил за возросшую прибыль акционеров и развитие компании. За почти шесть лет работы Наделлы на посту совокупная прибыль акционеров Microsoft превысила один триллион долларов. Данные актуальны на конец ноября 2019 года.

Другим признаком успеха Наделлы в 2019 году издание назвало то, как редко технологическая компания фигурировала в заголовках СМИ. В FT подчеркнули, что Microsoft сосредоточила силы на продаже технологий в первую очередь предприятиям, а не потребителям и в целом работает скорее непублично. При этом, уточнили журналисты, у американской корпорации по-прежнему развиваются собственные поисковая система, служба электронной почты, программное обеспечение для ПК, а также существует игровое подразделение.

FT заметила, что перед тем, как 52-летний Наделла занял пост главы корпорации, Microsoft находилась под угрозой упустить все важные технологические тренды XXI века. Журналисты вспомнили, как попытки догнать конкурентов в лице Apple и Google на рынке смартфонов оказались тщетны, а одним из первых решений Наделлы было закрыть эту часть бизнеса.

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