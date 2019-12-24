Financial Times назвала слово года

Об этом сообщается на сайте издания.

Словосочетание часто использовалось в философии боевых искусств и стало популярным в начале 1970-х годов благодаря актеру Брюсу Ли. В настоящее время его употребляют гонконгские митингующие. Фраза применялась в том числе по отношению к тому, как участники акций координировали свои действия против силовиков.

«К тому моменту, как спецназ собирался, чтобы противостоять, они уже "рассеялись как туман". Уходя сквозь узкие улочки города, они были "текучими, как вода", а если их начинали ловить, то они сражались и становились "твердыми, как лед"», — подчеркнули в статье. В FT заметили, что философия протеста в одном из главных финансовых центров Азии позволила проводить акции уже более полугода.

Издание подчеркнуло, что в 2019-ом году, другие акции протеста в таких странах, как Испания, Чили и Ливан также сознательно стали применять тактику «Будь водой», заимствуя ее у протестующих в Гонконге.

Ранее американский журнал Time выбрал человека года. Им стала 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг. В шорт-лист премии вошли и участники акций протеста в Гонконге.

Жители Гонконга начали выходить на улицы в июне. В демонстрациях участвовало более миллиона человек. Первоначально причиной протестов стало намерение правительства подписать соглашение об экстрадиции с КНР, Тайванем и Макао. После принятия закона участников демонстраций стало еще больше.

Лишь в октябре, после регулярных акций, власти окончательно отказались от этой инициативы. С самого начала митингов участники выдвигали властям пять требований, из них пока выполнено лишь одно. Гонконг с 1842 по 1997 год был британской колонией и в настоящее время входит в состав Китая с особым статусом.