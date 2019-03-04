Финляндия объявила конкурс для путешественников

По задумке организаторов, путешественники смогут провести с местными два-три дня с июня по август: они будут ходить на рыбалку, собирать ягоды и посещать финскую сауну.

Заявку можно оставить на сайте Visit Finland с 18 марта по 14 апреля. Победителей определят в апреле и мае, сообщает РИА Новости.

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