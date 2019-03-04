Финляндия объявила конкурс для путешественников
В Финляндии объявили конкурс для туристов, мечтающих пожить на природе, как местные жители.
По задумке организаторов, путешественники смогут провести с местными два-три дня с июня по август: они будут ходить на рыбалку, собирать ягоды и посещать финскую сауну.
Заявку можно оставить на сайте Visit Finland с 18 марта по 14 апреля. Победителей определят в апреле и мае, сообщает РИА Новости.
Интересную историю о том, как провести время на севере Финляндии, читайте в нашем материале.