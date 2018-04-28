Финляндия отказалась раздавать гражданам деньги

Суббота, 28 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

Финляндия отказалась раздавать гражданам деньги

В Финляндии решили отказаться от продолжения эксперимента по введению безусловного базового дохода, в 2019 году выплаты прекратятся, и власти намерены подвести итоги проекта.

В государственном агентстве социального страхования Финляндии рассказали, что правительство отказало в расширении программы и подключении к ней работающих граждан. Без их участия нельзя выяснить, как базовый доход влияет на карьеру и образование, поэтому проект теряет свой смысл.

«Рвение правительства куда-то испарилось», - сказал представитель агентства. Власти начали изучать другие варианты реформы социальной сферы.

В январе 2017 года Финляндия первая в Евросоюзе запустила двухлетний эксперимент, призванный испытать систему обязательного базового дохода. Власти страны случайным образом выбрали две тысячи безработных жителей в возрасте от 25 до 28 лет и начали ежемесячно выдавать им по 560 евро.

Эта сумма заменит им все социальные льготы, и даже если они найдут работу, ее продолжат выплачивать. При этом средний доход граждан Финляндии составляет 2,1 тысячи евро в месяц.

Безусловный базовый доход представляет собой концепцию, гарантирующую регулярную выдачу определенной суммы денег каждому члену сообщества. Она не зависит от уровня дохода или занятости отдельного человека.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Повторный брак - без проблем

      Соцпартия предложила решение проблемы нового брака при наличии детей от предыдущего союза.

      Подробнее

    • «СЛОВО» № 726. Май 2018 г.

      Анонс печатной версии газеты «СЛОВО» № 726. Май 2018 г.

      Подробнее

    • Испания: Fiesta del Cine

      До первого в 2018 году Праздника кино остались считанные дни.

      Подробнее

    • Испания: персональный номер Рафаэля Надаля

      У Рафаэля Надаля есть свой персональный номер в одном из отелей Монте-Карло.

      Подробнее

    • Посол Италии и глава «Газпрома» обсудили сотрудничество в энергетике

      Посол Италии в России Паскуале Терраччано сообщил, что на встрече с Алексеем Миллером обсуждалось сотрудничество «Газпрома» и ряда итальянских энергетических компаний.

      Подробнее

    • На севере Италии сошел с рельсов пассажирский поезд

      В Италии сошел с рельсов поезд, следовавший по маршруту Савона - Турин.

      Подробнее

    • Молодожены получили парковку вместо роскошной виллы

      Роскошная вилла, которую молодожены забронировали для медового месяца на испанской Ибице, оказалась парковкой.

      Подробнее

    • Финляндия отказалась раздавать гражданам деньги

      В Финляндии решили отказаться от продолжения эксперимента по введению безусловного базового дохода, в 2019 году выплаты прекратятся, и власти намерены подвести итоги проекта.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!