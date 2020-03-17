Финляндия вводит чрезвычайное положение

Вторник, 17 Март 2020 Мир Мир

Финляндия вводит чрезвычайное положение

В Финляндии вводится чрезвычайное положение, сообщила премьер-министр страны Санна Марин.

"Правительство приняло решение о введении чрезвычайного положения", - сказала Марин в понедельник на пресс-конференции.

Начиная со среды, будут закрыты школы. Число участников общественных встреч ограничено до десяти человек, пишет euromag.ru.

Учреждения дошкольного образования и детские сады продолжат работу.

Правительство готовится также к закрытию границ.

По последним данным, в Финляндии более 100 заболевших коронавирусом.

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