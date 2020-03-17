Финляндия вводит чрезвычайное положение
В Финляндии вводится чрезвычайное положение, сообщила премьер-министр страны Санна Марин.
"Правительство приняло решение о введении чрезвычайного положения", - сказала Марин в понедельник на пресс-конференции.
Начиная со среды, будут закрыты школы. Число участников общественных встреч ограничено до десяти человек, пишет euromag.ru.
Учреждения дошкольного образования и детские сады продолжат работу.
Правительство готовится также к закрытию границ.
По последним данным, в Финляндии более 100 заболевших коронавирусом.