Finnair начала летать на биотопливе

Понедельник, 19 Август 2019 Мир Мир

Finnair начала летать на биотопливе

Авиакомпания Finnair совершила первые полеты на биотопливе в рамках инициативы Push for change.

5 и 7 августа 2019 года самолеты Finnair выполнили рейсы из Сан-Франциско в Хельсинки, а использование биотоплива позволило сократить суммарный выброс углерода от этих двух рейсов на 32 тонны, пишет euromag.ru.

Программа по уменьшению выбросов углекислого газа в атмосферу Push for change была запущена авиакомпанией Finnair в 2018 году, а в 2019 году появился сервис, который позволяет пассажирам напрямую поддерживать эту инициативу и влиять на увеличение количества более экологичных перелетов.

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