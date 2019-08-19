Finnair начала летать на биотопливе
Авиакомпания Finnair совершила первые полеты на биотопливе в рамках инициативы Push for change.
5 и 7 августа 2019 года самолеты Finnair выполнили рейсы из Сан-Франциско в Хельсинки, а использование биотоплива позволило сократить суммарный выброс углерода от этих двух рейсов на 32 тонны, пишет euromag.ru.
Программа по уменьшению выбросов углекислого газа в атмосферу Push for change была запущена авиакомпанией Finnair в 2018 году, а в 2019 году появился сервис, который позволяет пассажирам напрямую поддерживать эту инициативу и влиять на увеличение количества более экологичных перелетов.