Finnair вводит гибкие правила изменения дат билетов

Понедельник, 16 Март 2020 Мир Мир

Finnair вводит гибкие правила изменения дат билетов

В связи с коронавирусом Finnair вводит гибкие правила бронирования.

Пассажиры смогут свободно менять даты перелета без дополнительной платы – независимо от того, по какому тарифу куплен авиабилет.

Новые правила распространяются как на существующие, так и на будущие бронирования, которые будут оформлены не позднее 30 апреля и с датой вылета до 30 ноября 2020 года. Таким образом, можно поменять свой рейс на тот, который вылетает по тому же направлению до 30 ноября и при наличии свободных мест в соответствующем классе, пишет euromag.ru.

Предложение действует только на собственных рейсах Finnair и не распространяется на билеты, купленные через финских туроператоров.

Изменить даты бронирования можно в разделе «Управление бронированием» на сайте авиакомпании. При возникновении любых вопросов следует обратиться в службу поддержки, а для оперативного взаимодействия с Finnair доступен чат на сайте Finnair.com.

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