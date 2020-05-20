Финны оказались лучшими геймерами на планете

Среда, 20 Май 2020 Мир Мир

Финны оказались лучшими геймерами на планете

Геймеры в Финляндии оказались самыми успешными в мире, согласно исследованию компании-разработчика видеоигр Kwalee.

На втором месте в мире оказалась Канада, замыкает тройку лидеров Швеция.

В топ-10 из стран Евросоюза вошли также Нидерланды (на 7-м месте), Ирландия и Франция (9-е и 10-е места).

Чтобы оценить искусство геймеров из разных стран, специалисты проанализировали больше 42 тысяч достижений геймеров в 16,7 тысячах компьютерных игр из базы speedrun.com. Чтобы подсчет был честным, количество геймеров рассчитали как долю от всего населения страны.

Помимо общего счета в исследовании выяснили, в каких странах искуснее всего играют в самые известные видеоигры, пишет euromag.ru.

Оказалось, в цифровых гонках (например, в Need for Speed и DiRT) лидирует Австрия; в Польше живут самые «прокачанные» игроки World of Warcraft, а в Хорватии – футбольного симулятора FIFA.

Россия не вошла в топ-20 лучших геймерских наций мира, зато российские игроки показывают лучшие результаты в приключенческой экшн-игре Assassin’s Creed.

Компьютерные игры набирают все большую популярность в мире и становятся важной частью не только индустрии развлечений, но и экономики в целом. Последние исследования показывают, что негативное влияние видеоигр на психику переоценено.

Так, согласно немецкому исследованию 2018 года, даже жестокие видеоигры не повышают уровень жестокости игроков в реальной жизни (по крайней мере взрослых). А исследование шведских ученых показало, что у геймеров-подростков друзей не меньше, чем у их не увлекающихся играми сверстников.

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