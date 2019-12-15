Финны запретили ввозить фрукты из-за пределов ЕС

В Финляндии вступило в силу новое фитосанитарное законодательство, согласно которому из-за пределов ЕС нельзя будет ввезти даже одно яблоко без фитосанитарного сертификата.

Закон касается также интернет-торговли.

Помимо свежих ягод и фруктов сертификат нужен для ввоза в том числе саженцев, горшочных растений и семенных зерен, сообщает euromag.ru.

По словам начальника канцелярии министерства сельского и лесного хозяйства Яны Хусу-Каллио, новое законодательство нацелено на борьбу с распространением вредителей растений на территории ЕС.

Новые требования не распространяются на бананы, финики, дуриан, ананас и кокос.