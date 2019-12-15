Финны запретили ввозить фрукты из-за пределов ЕС

Воскресенье, 15 Декабрь 2019 Мир Мир

Финны запретили ввозить фрукты из-за пределов ЕС

Финляндия вводит новые ограничения на импорт растений.

В Финляндии вступило в силу новое фитосанитарное законодательство, согласно которому из-за пределов ЕС нельзя будет ввезти даже одно яблоко без фитосанитарного сертификата.

Закон касается также интернет-торговли.

Помимо свежих ягод и фруктов сертификат нужен для ввоза в том числе саженцев, горшочных растений и семенных зерен, сообщает euromag.ru.

По словам начальника канцелярии министерства сельского и лесного хозяйства Яны Хусу-Каллио, новое законодательство нацелено на борьбу с распространением вредителей растений на территории ЕС.

Новые требования не распространяются на бананы, финики, дуриан, ананас и кокос.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)