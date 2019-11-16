Финны запретят фейерверки

Суббота, 16 Ноябрь 2019 Мир Мир

Финны запретят фейерверки

Гражданская инициатива о запрете фейерверков в Финляндии была передана в парламент.

15 активистских организаций требуют, чтобы некоторые пиротехнические снаряды использовались лишь профессионалами.

Это касается петард, фейерверков, римских свечей и различных наземных установок, сообщает euromag.ru.

Цель гражданской инициативы – уменьшить число травм от неправильного использования пиротехники, а также помочь домашним животным, ежегодно страдающим от производимого фейерверками и петардами шума.

Парламент принял данную инициативу и в ближайшее время законопроект будет рассмотрен депутатами.

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